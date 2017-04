Basketbal: ZZ Leiden gaat met lekker gevoel de play-offs in

LEIDEN - ZZ Leiden gaat met een lekker gevoel de play-offs in. De Leidse basketballers sloten zaterdag het reguliere seizoen af met een 73-80 overwinning op Landstede.

In januari verloor ZZ Leiden nog op bezoek bij de Zwollenaren, maar deze keer was de ploeg van coach Paul Vervaeck de betere en werd er goed gespeeld. Nadat er na twee kwarten een tussenstand van 36-36 op het scorebord stond, bleef het ook in het derde kwart gelijkopgaand. Pas in het laatste kwart lukte het Leiden afstand van Zwolle te nemen en de overwinning over de streep te trekken.In de play-offs gaat Leiden het nu opnemen tegen Apollo Amsterdam, waar eerder deze week nog van gewonnen werd. Als het Leiden lukt de halve finale van de play-offs te bereiken, dan is Landstede daarin weer de tegenstander. De eerste wedstrijd is aanstaande zaterdag.