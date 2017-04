Nog geen duidelijkheid over toekomst Malone bij ADO: 'Binnenkort om tafel'

DEN HAAG - ADO Den Haag gaf begin maart al aan graag door te willen met Dion Malone. De middenvelder wil op zijn beurt eerst dat ADO veilig is, voordat hij zich op andere dingen gaat focussen. 'Maar, ik denk dat we binnenkort wel om tafel gaan', vertelt Malone, die in de vorm van zijn leven verkeert.

De Haagse eredivisionist heeft Malone, die in de residentiestad nu bezig is aan zijn vijfde seizoen, een voorstel van drie jaar gedaan. Dat ADO Den Haag graag door wil met Malone, is niet zo gek. Hij was lang geblesseerd, maar na zijn comeback heeft hij een groot aandeel in de goede resultaten van de afgelopen tijd.'Ja, het gaat goed, dus de gesprekken komen wel dichterbij', vertelt Malone, die maar al te goed weet dat het nog niet gespeeld is. 'We willen geen nacompetitie spelen en dus moeten we wel door blijven pakken. De vier wedstrijden die nog komen zijn heel belangrijk. Daarin moet het, want ook de concurrentie pakt punten.'