Slachtoffers schietpartij Ridderhof herdacht

ALPHEN AAN DEN RIJN - De slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn zijn zondag herdacht. De schietpartij gebeurde zes jaar geleden.

Tristan van der Vlis schoot op 9 april 2011 zes mensen dood en verwondde tientallen anderen. Vervolgens beroofde hij zichzelf van het leven.In de ochtend was er in kerk- en zalencentrum De Bron een bezinningsmoment. Daarop volgde om 12.00 uur een kransceremonie bij het herdenkingsmoment. Ook burgemeester Liesbeth Spies was aanwezig. Verder hield de Raad van Kerken een open huis. Daarbij kunnen slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.De rechtszaak rondom het schietdrama in Alphen is nog niet ten einde. Dertien mensen hebben de ouders aangeklaagd omdat zij hen aansprakelijk houden voor het drama. Volgens hun advocaat is het voor de ouders emotioneel te belastend voor hen om vragen over hun zoon te beantwoorden. Toch heeft de rechter hen verzocht om naar de rechtbank te komen.