Hockey: HGC verslaat Almere, HDM krijgt op de broek

REGIO - De hockeyheren van HGC hebben zondagmiddag in de Hoofdklasse een overwinning geboekt. Bij Almere zegevierden de Wassenaarders met 1-3. HDM kreeg op bezoek bij Amsterdam met 6-0 flink op de broek.

Steijn van Heijningen brak namens HGC na elf minuten spelen de ban. Nadat Almere iets terug had gedaan, zette Tristan Algera zijn ploeg in Flevoland weer op voorsprong. Joaquin Menini stelde de winst met de 1-3 veiligDe overwinning betekent voor HGC niet veel, behalve dat ze zich weer in het linkerrijtje bevinden.HDM kon het bij Amsterdam in de eerste helft allemaal nog wel aardig bijbenen. De Haagse dames kregen slechts twee treffers om de oren en er leek nog weinig aan de hand. Na de pauze ging het echter hard en liep Amsterdam uiteindelijk uit naar 6-0.