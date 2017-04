Westlandia herstelt zich, HBS te sterk voor Dongen

REGIO - Westlandia heeft zich zondagmiddag hersteld van het gelijkespel tegen Jong Achilles ’29 (1-1) van vorige week. In eigen huis waren de Naaldwijkers met 1-0 te sterk voor de beloften van FC Den Bosch. HBS won met 1-2 van Dongen.

Bij de overwinning van Westlandia kwam wel een beetje geluk kijken. Drie keer stond de lat een goal van de bezoekers in de weg. Den Bosch kreeg de bal maar niet in het doel en zag Westlandia uiteindelijk de drie punten in huis houden. Een kwartier na rust schoot Remon van Bochoven de enige treffer van de middag binnen.HBS kende een dramatische start in Noord-Brabant, want al na een minuut spelen stond het 1-0. Toch kon HBS al snel iets terugdoen. Santy Hulst schoot een kwartier na de openingstreffer de gelijkmaker binnen. Berend Kaster bepaalde de eindstand uiteindelijk op 1-2.