'Ik ben er flink ziek van dat mijn auto in de brand is gestoken'

DEN HAAG - Chrisna Niohar baalt enorm. Hij is een van de drie auto-eigenaren die in de nacht van zaterdag op zondag in de Haagse wijk Ypenburg zijn auto in vlammen op zag gaan. ‘Ik heb gelukkig twee auto’s en dit was niet zo’n hele dure. Ik heb hem gekocht voor 4000 euro maar hij is werkelijk helemaal total loss.'





Ook in Delft was het raak. Dat was op het Vorrinkplein en in de Gildestraat. De politie onderzoekt de branden in Delft en sluit brandstichting niet uit.



Niohar is niet de enige want aan de Borstelbies zijn drie auto's afgebrand. 'Ik werd wakker van een raar geluid, ik keek naar buiten en daar stonden drie auto’s in lichterlaaie op de parkeerplaats', vertelt een buurvrouw. 'Wij hebben erg veel geluk gehad, want onze auto stond op de oprit. Je moet er toch niet aan denken dat het je overkomt.'Ook in Delft was het raak. Dat was op het Vorrinkplein en in de Gildestraat. De politie onderzoekt de branden in Delft en sluit brandstichting niet uit.

