Davy Klaassen signeert ballen in Leiderdorp

Foto Omroep West

LEIDERDORP - Voetballer Davy Klaassen heeft zondagmiddag in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp 500 ballen gesigneerd voor de stichting Elk kind een bal. Vele tientallen jonge voetballertjes stonden in de rij om een glimp op te vangen van de Ajacied.

Davy Klaassen is ambassadeur van de Stichting. 'Elk kind een bal' stimuleert kinderen om te sporten en is in 2016 opgericht omdat kinderen en jongeren te weinig bewegen. De Foundation doneert ballen aan stichtingen, verenigingen en scholen.



Door: Redactie Correctie melden