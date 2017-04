Politie Laak zoekt baasje van schattige knuffelbeer via Facebook

De gevonden knuffelbeer (Foto: Facebook/Politiebureau Laak)

DEN HAAG - Van wie is deze lieve knuffelbeer? Dat willen de agenten van politiebureau Laak in Den Haag graag weten. De agenten vonden het knuffeldier op de Pasteurstraat, niet ver van het Pasteurplein. Mogelijk heet het baasje 'Sanae', want die naam staat op het labeltje geschreven.





'Ik wil vanavond niet alleen doorbrengen op het politiebureau, maar lekker warm in de armen van mijn baasje liggen', staat in het bericht dat de politie op Facebook deelde. De agenten hopen dat het baasje zich snel komt melden op het politiebureau.

Door: Redactie Correctie melden