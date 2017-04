Robin Haase leidt Nederlands Daviscupteam langs Bosnië

DEN HAAG - Het Nederlands Daviscupteam kan zich gaan opmaken voor een play-off voor een plaats in de wereldgroep. De Haagse Robin Haase bezorgde Oranje zondagmiddag in Zenica het beslissende punt tegen Bosnië-Herzegovina: 1-3. De dertigjarige Nederlander was Damir Dzumhur in vijf sets de baas: 7-5 6-3 6-7 (4) 2-6 6-4.

Haase had Nederland vrijdag op 1-0 gezet, door een zege op Mirza Basic. Daarna had Dzumhur tegen Thiemo de Bakker de stand weer gelijkgetrokken.Zaterdag zette het dubbel van Haase en Jean-Julien Rojer het team van de debuterende captain Paul Haarhuis weer op voorsprong door een zege op het duo Mirza Basic/Tomislav Brkic.Haase liet het zondag tegen Dzumhur na om het duel in drie sets te beslissen en stond zelfs toe dat de confrontatie uitmondde in een vijfsetter. In het derde bedrijf verspeelde de Hagenaar een 4-0-voorsprong en zag de Bosniër zelfs de winst pakken in de tiebreak. De set die daarop volgde liet Haase lopen.Coach Haarhuis nam de mondiale nummer 48 vervolgens mee de baan af voor een hoognodige peptalk. Die nam Haase ter harte: in de zevende game van de beslissende set brak hij Dzumhur voor de tweede keer en kon hij vervolgens, na bijna vier uur spelen, serveren voor de winst.De driedaagse confrontatie stond bol van de irritaties en woordenwisselingen. Ook zondag was de sfeer gespannen. In de vijfde set ging Dzumhur de confrontatie aan met Haase, Haarhuis en de umpire, nadat de Hagenaar volgens hem iets geroepen zou hebben. Haase bleef kalm en liet zich niet van de wijs brengen. Haarhuis keek enkel hoofdschuddend toe.