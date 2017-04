Toptalent leert en eet in de Ridderzaal

DEN HAAG - 150 leerlingen uit het voortgezet onderwijs waren zaterdag te gast op het Toptalentengala, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) was er, maar gaf geen les. Demissionair premier Mark Rutte deed dat wel.

Er waren meer Nederlandse beroemdheden: cabaretier Sjaak Bral doceerde taal, sterrenkok Niven Kunz gaf les over gastronomie en modeontwerper Olcay Gulsen van Supertrash doceerde over mode.Verder waren er ook klassen ICT, filosofie, creatie en design, muziek en bijvoorbeeld zorg en robotisering.Na afloop van de masterclasses werden de 150 gelukkigen onthaald in de Ridderzaal voor een diner.