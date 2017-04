West Wekker: Administratieve rompslomp in onderwijs en auto kwijt door drank

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag, de start van een nieuwe week. Er is het afgelopen weekend veel gebeurd, we praten je bij in de West Wekker.

Dit weekend werd de 66ste editie van het wandelevenement gehouden. Zaterdag en zondag bonden 13.829 wandelaars de schoenen onder. Door het prachtige lenteweer was het al snel erg druk in de stad. De ANWB adviseerde om niet met de auto naar Scheveningen te komen.Kelly de Ridder uit Zoetermeer was zondag de hekkensluiter van de Marathon van Rotterdam 2017. De amateurloper ging om 16.33 uur als allerlaatste over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. De tranen stroomden over haar wangen.Bij een ongeluk op de N209 tussen Zoetermeer en Bleiswijk is zondagmiddag een automobilist gewond geraakt. De auto waarin hij zat reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom.Een wijkagent in Gouda heeft zondag een bestuurder van de weg gehaald die 'zeer onder invloed langs de A12' stond. Agent Marvin van Batenburg laat op foto's zien wat hij aantrof: meerdere flessen wijn, drank en blikjes bier voor de achterbank.Administratieve rompslomp, veel te grote groepen, en te veel leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Dat zijn de belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk in het basisonderwijs, blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen onder onderwijzers. Het Weer: Vandaag stroomt koelere lucht onze regio binnen. Er is een mengelmoes van wolkenvelden en zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De middagtemperatuur doet een flinke stap terug met maximaal 11 of 12 graden. Verder waait er een stevige noordwestenwind, kracht 4 tot 5.Vanavond op TV West: TV West Sport vanaf 17.00 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.