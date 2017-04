Auto kwijt door drank op de achterbank in Gouda

GOUDA - De wijkagent Kadebuurt in Gouda heeft zondag een bestuurder van de weg gehaald die - zoals hij het zegt op twitter - 'zeer onder invloed langs de A12' stond. Op Twitter laat agent Marvin van Batenburg foto's zien van wat hij aantrof: meerdere flessen wijn, drank en blikjes bier voor de achterbank.

Het is niet duidelijk welk alcoholpromillage bij de man is geconstateerd. Wel is duidelijk dat de verdachte zijn rijbewijs al kwijt was. De wijkagent vult aan: 'nu ook zijn auto'.