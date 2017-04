'We hadden perfect weer!', organisatie Duinenmars tevreden

DEN HAAG - ‘We hebben gewoon een heerlijke mars gehad’, zegt bestuurslid Rick Ek van de Duinenmars. Dit weekend werd de 66-editie van het wandelevenement gehouden. Zaterdag en zondag bonden 13.829 wandelaars de schoenen onder. Dat zijn er iets minderdan vorig jaar, maar dat is volgens bestuurslid Rick Ek niet vreemd: ‘toen was het een jubileum’.

Zeker zondag liepen de wandelaars in de stralende zon. ‘We hebben echt mooi weer gehad’, zegt Ek. ‘Perfect weer zelfs. De 5 kilometer was het populairste’. De wandelaars konden kiezen uit afstanden varierend van 5 tot 40 kilometer.Net als andere strandbezoekers, moesten ook de wandelaars rekening houden met wegafsluitingen en drukte richting de kust. ‘We hoorden dat sommige mensen zo’n anderhalf uur hebben moeten zoeken naar een parkeerplaats, maar veel wandelaars kwamen ook met het openbaar vervoer of de fiets’.De Stichting Duinenmars keert ieder jaar een vast bedrag uit aan de scouting en aan minder validen. Het feit dat er iets minder wandelaars waren dan vorig jaar speelt bij de uitkering geen rol. ‘Mochten we iets tekort komen, dan vullen we dan aan uit onze reserves’, aldus Ek.