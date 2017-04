Zoetermeerse hekkensluiter loopt in tranen de laatste meters in Rotterdam

DEN HAAG - Kelly de Ridder uit Zoetermeer was zondag de hekkensluiter van de Marathon van Rotterdam 2017, meldt RTV Rijnmond. De amateurloper ging om 16.33 uur als allerlaatste over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. De tranen stroomden over haar wangen.

Als rode lantaarndrager werd De Ridder traditiegetrouw door motoragenten van de politie naar de finish begeleid. Een uitzinnige menigte haalde haar binnen onder de klanken van You'll never walk alone van Lee Towers. Op de finish overhandigde burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam haar een bloemetje 'Dit is iets om nooit te vergeten. Bizar!', zei De Ridder toen ze over de finish was. In de laatste kilometers werd ze gevolgd door onze verslaggever Dave van der Wal. Hem vertelde ze dat ze achttien weken had getraind voor de marathon. Zodra ze de Coolsingel opliep riep ze verbaasd: 'Ik ga het gewoon hálen.'Haar broer, die Kelly in de laatste meters bijstond, deelde de verbazing: 'Ik was bang dat ze het niet zou halen en dan zie je dit.'