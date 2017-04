ZOETERMEER - De Zoetermeerse Kelly de Ridder is zondag bijna uit de marathon van Rotterdam gezet. 'Je moet harder lopen anders halen we je uit de wedstrijd, zei de wedstrijdleiding tegen me', zegt De Ridder op Radio West. Uiteindelijk haalde ze om 16.33 uur als allerlaatste de finish.

Een dag na de NN Marathon Rotterdam is de Zoetermeerse vooral blij dat ze het einde heeft gehaald. 'Het is echt onbeschrijfelijk wat er door je heengaat als je de Coolsingel opkomt met al die motoragenten achter je en al die mensen langs de kant.'Op 19 kilometer zat ze er al behoorlijk doorheen. 'En dan moet je nog een heel stuk. Het was rennen, lopen, rennen lopen.'Toen de wedstrijdleiding haar na 30 kilometer waarschuwde dat ze sneller moest lopen, kreeg ze het even benauwd. 'Ik was niet boos, maar vooral bang. Ik wilde zo graag een keer de marathon uitlopen.'Om 16.33 uur bereikte ze in tranen de finish . Maandag heeft ze vooral nog spierpijn. 'Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar ik kan in ieder geval nog lopen.' Of er al een nieuwe marathon gepland staat? 'Nog niet. Ik blijf sowieso hardlopen, maar dit valt nooit meer te overtreffen.'