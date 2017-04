Dinsdag 11 april in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 11 april ziet u de volgende zaken:

- Beelden van twee mannen die proberen een deel van de buit van een woninginbraak in Zoetermeer door te verkopen.

- Een tankstation aan de Duinstraat in Den Haag wordt overvallen door een man die rond de 65 jaar oud wordt geschat.

- Een ontvoering in Amstelveen eindigt in Leiden. Het slachtoffer wordt daar zwaargewond achtergelaten en mist zelfs een vinger. De politie zoekt getuigen.

- In de nachttrein van Utrecht naar Delft wordt een 23-jarige man beroofd en mishandeld. De verdachten staan duidelijk op bewakingsbeeld.

- Tot slot komen we terug op de poging inbraak bij het Asta casino in Den Haag. Er zijn nieuwe beelden opgedoken.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden