Nieuwe regenboogparkiet voor Heidi gezocht!

DEN HAAG - De regenboogparkiet van Heidi Nobels uit Zoetermeer is twee weken geleden weggevlogen en kwam helaas niet meer terug. Nu is ze op zoek naar een nieuwe regenboogparkiet.

Heidi trof de weggevlogen regenboogparkiet dood en met een gebroken vleugeltje aan. 'Dat is natuurlijk verschrikkelijk om te zien als je zo van je vogel houdt. Het was een erg lieve en tamme regenboogparkiet met allerlei prachtige kleuren', zegt Heidi.



Ze zou graag weer een nieuwe regenboogparkiet willen die ook zo lief en tam is. SuperDebby is dus op zoek naar een nieuwe regenboogparkiet. Weet jij misschien waar je deze kunt kopen of ken jij iemand die zijn regenboogparkiet weg doet?



Mail dan jouw tip naar superdebby@omroepwest.nl!



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden