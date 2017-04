Vrouw afgetuigd in fietstunnel: wie heeft iets gezien?

Foto: Twitter / Politie NieuwkoopKB

NIEUWKOOP - De politie is maandagochtend in Nieuwkoop bezig met een onderzoek met voorbijgangers naar de mishandeling van een vrouw. Maandag 3 april is op de Hakkelbout een 44-jarige Nieuwkoopse in het fietstunneltje door twee jongens van haar fiets geduwd.





Bij de val belandde de fiets bovenop haar en schoot haar arm uit de kom. Eén van de jongens schopte haar vervolgens hard tegen haar hoofd en rug. De verdachten zijn daarna weggefietst in de richting van de Meidoornlaan. Het zou gaan om twee lichtgetinte jongens van ongeveer 1.85 meter.De mishandeling gebeurde rond 9.30 uur en daarom is de politie nu rond dat tijdstip ter plekke om te kijken of er mensen zijn die een week eerder iets gezien hebben.