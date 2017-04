Brand in eethuis in Den Haag

Foto: Twitter / Politie Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - In de Haagse Weimarstraat is maandagochtend brand uitgebroken in een eethuis. Volgens een wijkagent is de zaak pas geopend. Er zijn geen gewonden gevallen.





'Zondagavond zijn de stickers pas geplakt en is er schoongemaakt', zegt een buurman. 'Hij zou vandaag opengaan, maar helaas.'





De brand was even voor 10.30 uur geblust, meldt de brandweer. Omliggende panden worden gecontroleerd. De brandweer doet onderzoek naar de brand.'Zondagavond zijn de stickers pas geplakt en is er schoongemaakt', zegt een buurman. 'Hij zou vandaag opengaan, maar helaas.'