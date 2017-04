Hoera! Prinses Ariane blaast 10 kaarsjes uit

Foto: Het Koninklijk Huis

WASSENAAR - Feest in Villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Prinses Ariane, de derde en jongste dochter van koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, is maandag 10 jaar geworden.





Wat Ariane trakteert op de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar is niet bekend. Aan aandacht zal het haar in ieder geval niet ontbreken op haar verjaardag. Met Valentijnsdag kreeg de prinses nog een



Ariane Wilhelmina Máxima Ines, zoals ze voluit heet, werd op 10 april 2007 in Den Haag geboren. Ze is derde in de lijn van troonopvolging, na haar zussen Amalia (13) en Alexia (11).Wat Ariane trakteert op de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar is niet bekend. Aan aandacht zal het haar in ieder geval niet ontbreken op haar verjaardag. Met Valentijnsdag kreeg de prinses nog een liefdesbrief van de 9-jarige René uit Tilburg. Hij noemde haar 'het mooiste meisje van de wereld'.

