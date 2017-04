Stelende tiener barst in tranen uit bij de rechter

OEGSTGEEST - Het is voor een 18-jarige behoorlijk confronterend om voor het eerst in het verdachtenbankje te zitten. Een verdachte van verduistering bij de Jumbo in Oegstgeest barstte zelfs in huilen uit, toen de rechter vroeg hoe het zo ver was gekomen.

De jongeman kon geen woord meer uitbrengen. De rechter vroeg, bijna vaderlijk, of de rechtszaak vijf minuten geschorst moest worden en de officier van justitie bood een glaasje water aan. Achterin de zaal keken de ouders van de verdachte toe.Luuk de V. zou in februari als kassamedewerker geld uit de lade hebben gestolen bij de Jumbo waar hij werkte. De jongeman werd min of meer op heterdaad betrapt: er zat 190 euro in zijn zak. Hij heeft de diefstal bekend.'Het is toch leuk, zo'n baan bij Jumbo. Hoe kan het nu?', vraagt de rechter vriendelijk. De jongeman kijkt gespannen en kan alleen nog zeggen dat 'de privésituatie zwaar lag'. Dan slaat ie de handen voor het gezicht en schokschoudert. Zijn advocaat neemt het verhaal over. 'Er is veel gebeurd. Het was zijn enige oplosssing om aan geld te komen.'De jongeman was slachtoffer geweest van een traumatische straatroof in Den Haag die ook in Opsporing Verzocht zou zijn uitgezonden. Hij was zijn mobieltje kwijt en is in Leiden in de handen gevallen van fraudeurs die telefoonabonnementen verkochten. 'Zij handelden in kaarten die ze niet leverden. Hij moest ook zijn pinpas afgeven. Dit had een enorme impact op hem. Hij zag geen andere uitweg meer. De diefstal was een noodkreet, wel een hele domme', aldus de advocaat. De ouders van de 18-jarige wisten van niks.Zoals altijd bij rechtszaken, wordt er na het bespreken van bewijs ook gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. De jongeman zegt dat hij werkt in 'face to face marketing' en na de zomer een opleiding tot sportbegeleider wil doen. De rechter toont veel interesse. 'Je bent goed bezig. Dan kan je ook bedrijfsuitjes organiseren.' Maar hij komt daarna snel ter zake, want de aanklacht moet afgehandeld worden.De officier van justitie zegt begrip te hebben voor de nare ervaring, maar eist toch 50 uur werkstraf. 'Het vertrouwen van de Jumbo is geschaad. Dit was ontzettend stom.'De rechter maakt er 30 uur van en Luuk moet 100 euro betalen, kosten die de Jumbo heeft gemaakt aan onderzoek. De rechter: 'Het was beter geweest als je open kaart had gespeeld met je ouders. Iedereen kan in de shit komen. Dan zijn er mensen om je heen die je willen helpen. Laat dit een les voor je zijn.'