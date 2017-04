Spoedeisende hulp HMC Antoniushove dicht

REGIO - De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) bij HMC Antoniushove in Leidschendam sluit vanaf 24 april de deuren. De SEH moet 'vanwege financiële en kwalitatieve redenen' dicht op aandringen van de zorgverzekeraars, zo liet het Haaglanden Medisch Centrum in 2016 al weten.

Onder het Haaglanden Medisch Centrum vallen de ziekenhuizen HMCAntoniushove, HMCBronovo en HMCWesteinde. Eén van de SEH's moest dicht. De keus viel op Antoniushove omdat 'het aantal SEH-bezoeken van Antoniushove al enige tijd af nam, en de echt acute zorg (trauma, herseninfarct, ernstig zieke kinderen en vrouwen die gaan bevallen) 'gaat al lange tijd niet meer naar Antoniushove, maar naar Bronovo en Westeinde', aldus het HMC in een verklaring In Bronovo is half februari een nieuwe SEH geopend. De afdeling biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft, maar richt zich in het bijzonder op sportblessures en oudere patiënten. Zo is er röntgenapparatuur aanwezig en is er bijvoorbeeld een tillift voor ouderen.