Vechtpartij in Den Haag heeft mogelijk te maken met Turks referendum

DEN HAAG - Op de Fruitweg in Den Haag is zaterdag een 53-jarige man aangevallen en mishandeld door een groep andere mannen. Het slachtoffer kreeg klappen op zijn hoofd en ook werd zijn bestelbus vernield. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis vervoerd. De politie is op zoek naar getuigen.

De mishandeling gebeurde in de buurt van zalencentrum Opera. Volgens website Dutchturks.nl is het slachtoffer een aanhanger van de Turkse president Erdogan die als vrijwilliger samen met drie andere mensen aan het werven was voor een ja-stem bij het Turkse referendum over een nieuwe grondwet. De site meldt dat ook de drie anderen klappen hebben gekregen. De daders zouden volgens de website aanhangers van de Koerdische PKK zijn geweest.De politie kent de berichten over de mogelijke achtergrond van de vechtpartij en neemt die mee in het onderzoek.De Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad heeft aangekondigd vragen te zullen stellen aan het College van B&W over de mishandeling.