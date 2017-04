Heb jij deel 3 van de serie Bulletje en Bonestaak thuis liggen?

Zo zien de boekjes van Bulletje en Bonestaak eruit. Heb jij het derde deel voor Carry en Dick? Zo ziet deel 1 van Bulletje en Bonestaak eruit. Heb jij het ontbrekende derde deel voor Carry en Dick?

DEN HAAG - De tiendelige boekenserie Bulletje en Bonestaak hadden ze compleet, totdat deel 3 plots was verdwenen. Carry en Dick van Vlaanderen uit Zoetermeer zijn druk op zoek naar het deel dat zij missen. Kun jij SuperDebby helpen met zoeken?

Een dik jongetje en een dun jongetje gaan aan boord van een schip en beleven allerlei spannende avonturen. In 1956 werd de serie Bulletje en Bonestaak uitgegeven. Alle tien delen hadden Carry en Dick van Vlaanderen uit Zoetermeer, maar één deel is plots spoorloos verdwenen. Diverse zoekacties in en om het huis leveren niets op. Dus zoeken opa en oma verder, want ze willen de serie graag compleet doorgeven aan hun twee kleinkinderen van 12 en 15 jaar. De kringloopwinkel, Marktplaats, het is nog niet gelukt... Kan SuperDebby slagen?



Wie heeft deel 3 uit de zwart-wit serie uit 1956 nog liggen en kan er afstand van doen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden