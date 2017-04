West Wekker: het is Nationale Buitenlesdag en studenten protesteren tegen bezuinigingen

DEN HAAG - Goedemorgen! Voordat je aan je dag begint, praten wij je bij met het laatste nieuws uit de regio. Het is vandaag Nationale Buitenlesdag en de Metropoolregio vervangt vanaf 2 mei de gevaarlijke bankjes in tram- en bushaltes. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Een groep studenten protesteert vandaag bij de Hofvijver in Den Haag tegen bezuinigingen op het onderwijs. Dat meldt de Landelijke Studentenvakbond. Tijdens het protest wordt een vijftig meter lang spandoek uitgerold met daarop alle bezuinigingen op onderwijs van de afgelopen 35 jaar.Het wordt bewolkt en de temperatuur komt niet boven de 13 graden uit, maar toch is het vandaag echt Nationale Buitenlesdag. In Zuid-Holland doen meer dan tweehonderd scholen mee en is het klaslokaal voor één dag in de buitenlucht.Er komt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe basisschool in Monster-Noord. Dat zegt wethouder Marga de Goeij tegen Omroep West. De uitspraak volgt op berichtgeving rondom problemen die basisscholen in de gemeente Westland ondervinden door snelgroeiende nieuwbouwwijken. Een van die wijken ligt in Monster.Het Openbaar Ministerie heeft gisteren in hoger beroep zestien jaar cel geëist tegen de Haagse topcrimineel Reda N. 'Alleen die straf doet recht aan het leed van de slachtoffers', vindt de aanklager. N. wordt in verband gebracht met een aantal gewelddadige overvallen, onder meer op ondernemer en multimiljonair Wim Zegwaard.De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat op 2 mei beginnen met het vervangen van 1100 bankjes bij de haltes van het openbaar vervoer in de gemeenten Midden Delfland, Delft, Westland en Den Haag. Daarmee is in totaal 550.000 euro gemoeid. De operatie moet 14 juli zijn afgerond.We hebben opnieuw wisselende bewolking vandaag. Bij een matige westenwind wordt het circa 13 graden.Team West, met aandacht voor:- Een woninginbraak in Zoetermeer. Er zijn beelden van twee mannen die de buit doorverkopen.- Een overval op een tankstation aan de Duinstraat in Den Haag. De dader is een man die rond de 65 jaar oud wordt geschat.- Een ontvoering in Amstelveen, die eindigde in Leiden. Het slachtoffer werd daar zwaargewond achtergelaten. Een vinger was afgeknipt. De politie zoekt getuigen.- De beroving en mishandeling van ene 23-jarige man in de nachttrein van Utrecht naar Delft. De verdachten staan duidelijk op bewakingsbeeld.