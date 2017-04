West Wekker: Leiderdorps winkelcentrum ontruimd en wellicht fusie in Noordwijk

West Wekker (Fotobewerking: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! Het was een prachtige dag gisteren. We praten je even bij over wat er verder gebeurde. In Leiderdorp werd winkelcentrum De Winkelhof vanwege mogelijke dreiging tijdelijk ontruimd. In Boskoop wordt gewerkt aan een nieuw treinstation. In Noordwijk en Noordwijkerhout wordt druk gediscussieerd over een mogelijke fusie. Tot slot is vandaag de pro formazitting van Laura Hansen. In aanloop hier naartoe frissen we vast op over wat die zaak precies inhoudt.

1. Loos alarm: Winkelhof weer vrijgegeven na ontruiming

De politie heeft gisteren niets aangetroffen in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. Het winkelcentrum werd 's middags ontruimd vanwege een verdachte situatie. Twee mannen zouden 'Allahu akbar' hebben geroepen.



2. Bloemist verwijt gemeente Den Haag lompheid in 'kioskenbeleid'

Het vertrouwen in de gemeente Den Haag was net wat teruggekeerd, maar dat is weer helemaal weg bij de Haagse bloemist Ron van den Hoogenband. Hem was beloofd dat de gemeente haar best zou doen om zijn kiosk in winkelcentrum Duinzigt terug te laten keren na een grootscheepse renovatie. In een nieuwe brief staat nu dat dit nog allerminst zeker is. De Haagse politiek wil opheldering van de wethouder.



3. Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout: een gelukkig huwelijk of niet?

Noordwijk en Noordwijkerhout beslissen op 20 april over een fusie tussen de twee gemeenten. Volgens het onderzoek van onderzoeksbureau Twynstra Gudde zouden Noordwijk en Noordwijkerhout na zo'n fusie beter in staat zijn om de belangen van de inwoners te behartigen. Ook zouden ze dan een krachtigere positie krijgen in de regio en minder kwetsbaar zijn.



4. Haagse jihadverdachte Laura Hansen: 'Ik heb niet meegedaan aan terroristische organisatie'

Laura Hansen, de Haagse jihadverdachte die in juli vorig jaar volgens eigen zeggen met haar kinderen ontsnapte aan IS ontkent dat ze betrokken is bij een terroristische organisatie. Ze gaf donderdag voor het eerst een verklaring bij de rechtbank, die een verzoek tot vrijlating heeft afgewezen.



Het weer

Vandaag is het overwegend bewolkt en zal er plaatselijk wat regen vallen. De westenwind neemt nog iets toe en wordt aan zee krachtig. De maxima komen rond 11 graden uit.



