Veel rook bij brand in vrijstaand huis in Boskoop

Foto: AS Media

BOSKOOP - In Boskoop is maandagochtend brand ontstaan in de serre van een vrijstaand huis aan de Insteek. Volgens de brandweer was er 'flinke rookontwikkeling'.





Twee bewoners zijn onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand was rond 11.45 uur onder controle.Volgens de brandweer is de schade aan het huis groot. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.