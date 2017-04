West Wekker: Zonne-energie op de piste en 'verrassing' van Baldewsingh

REGIO - Goedemorgen! De week is bijna om. We praten je bij. Wethouder Baldewsingh 'heeft een verrassing', oud-D66'er Rachid Guernaoui stapt over naar de Haagse gemeenteraadsfractie van Groep de Mos. SnowWorld stapt over op zonne-energie en de Jumbo in de Haagse Megastores is acuut gesloten.

De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh lijkt er het liefste het zwijgen toe te doen; het aantal banen dat tot nu toe is gerealiseerd tijdens het ambitieuze 10.000-banenplan. In het Omroep West radioprogramma Studio Haagse Bluf wilde hij geen antwoord meer geven over het aantal banen dat er de afgelopen twee jaar is gecreëerd. 'Over twee weken zullen we u verrassen', zei hij tegen presentator Tjeerd Spoor.Het voormalig Haagse D66-raadslid Rachid Guernaoui stapt per direct over naar de Groep de Mos. Hij krijgt bij die partij een prominente rol. Guernaoui neemt een groot deel van de portefeuille over van fractieleider Richard de Mos, zodat die zijn handen vrij heeft om aan de opbouw van de partij te werken en aan het werk kan met de voorbereidingen voor de verkiezingen.SnowWorld gaat voor een deel over op zonne-energie. Woensdag plaatste Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, het eerste paneel. Er komen in totaal 10.000 zonnepanelen op het dak van het skicentrum. Het project is het grootste zonnestroomproject van Nederland in de vrijetijdsindustrie.Supermarkt Jumbo in winkelcentrum Megastores in Den Haag is per direct gesloten. Gesprekken tussen de eigenaar van Megastores en Jumbo over de renovatie van het winkelcentrum zijn stukgelopen. Megastores wacht een grondige verbouwing zodat het winkelcentrum meer bezoekers gaat trekken. : Het weer Vandaag trekken er enkele wolkenvelden over, maar krijgen we ook geregeld zon.De NW wind zal overwegend matig zijn en de temperatuur die eerst 8 graden is, wordt vanmiddag omstreeks 11graden. De minima komen rond 4 graden te liggen. Morgen: wolkenvelden, ook af en toe zon en 13 graden.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Twee smoorverliefde wereldreizigers, een kunstenaar en een groenteboer mét hele lekkere aardbeien: de uitzending van Van de Kaart in Gouda is weer een feestje!