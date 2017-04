West Wekker: Bloemenman Ron krijgt standplaats terug en tieners zeilen van Afrika naar Amerika

DEN HAAG - Goedemorgen! Het (Paas)weekend staat voor de deur, maar eerst moet er nog een dagje gewerkt worden. In de West Wekker praten we je bij over wat er afgelopen avond gebeurde. Zo gaat de nieuwe Haagse burgemeester Pauline Krikke niet afwijken van haar voorganger Jozias van Aartsen als het gaat om de inzet van vrijwilligers van de As Soennah-moskee tijdens oudejaarsnacht. En twee Haagse tieners zeilen van Zuid-Afrika naar Boston.

Wethouder Tom de Bruijn (D66) verwacht dat deze maand een onderzoek naar geluidsnormen in de Haagse binnenstad is afgerond. Een akoestisch adviesbureau onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de geluidsnorm te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden.De Leidse politie heeft donderdag twee vrouwen opgepakt die een klein hondje hebben mishandeld. Het beestje werd door het tweetal meerdere malen bewust op de grond gegooid.De nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, is niet van plan te breken met de lijn van Jozias van Aartsen als het gaat om de inzet van vrijwilligers van de As Soennah-moskee tijdens oudejaarsnacht. 'Ik volg het beleid van mijn voorganger en voel me daar zeer senang bij,' zei Krikke donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.Een jaar geleden lag het zeilschip EUROPA nog in de haven van Scheveningen, nu is het klaar voor de grote overtocht van Kaapstad in Zuid-Afrika naar Boston in Amerika. Vrijdag vaart het schip uit, met aan boord Matthijs Boesten (18) en Lotte Linthorst (19) uit Den Haag. 'Het wordt heel veel zee en weinig social media,' blikken de twee vooruit.Er zijn vandaag wolkenvelden, maar de zon breekt ook af en toe door. Bij een matige ZW-W wind wordt het circa 13°.In de serie ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest in de wereld van afvalverwerking. Jaarlijks produceren we per persoon zo’n 500 kilo afval. Daarvan scheiden we ongeveer de helft. Deze week duikt Johan in de wereld van de glasrecycling. Johan gaat mee met de ophaaldienst van glas en het glassorteercentrum. In de 100-challenge zien we hoe student Daan op zoek gaat naar de PMD-bak bij hem in de buurt. En ook deze week geeft Pierre weer een handige tip in ‘De Tip van Pierre’ over hoe je groente langer kunt bewaren.