Zin in een bijzondere vakantie? Voor een nieuw tv- programma zoeken ze vrjiwilligers

Hoe is het als gezinnen uit de stad vakantie vieren op het platteland? (Foto: ANP)

DEN HAAG - Onze collega's bij RTV Oost zoeken voor een TV-programma gezinnen die een week vakantie willen vieren in Overijssel. De gezinnen krijgen naast de overnachtingen ook verschillende opdrachten, zoals een bezoek aan ponypark Slagharen, kanovaren op de Vecht, een bezoek aan een veehouderij en de grasmaairace in Gramsbergen.

Het programma volgt twee gezinnen per week en zoekt specifiek naar mensen uit de stedelijke gebieden, die niet gewend zijn aan het plattelandsleven. En de programmamakers zoeken vooral naar mensen die niet op hun mondje zijn gevallen, extravert en hun mening niet onder stoelen of banken steken.



Dus is het wat voor jou en jouw gezin? Mail ons dan naar superdebby@omroepwest.nl.





