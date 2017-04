Beer en baasje weer samen na Facebookbericht

DEN HAAG - De bruine knuffelbeer die een nacht op het politiebureau Laak in Den Haag heeft moeten doorbrengen, is maandag herenigd met zijn baasje. Een oproep op Facebook bracht de twee weer bij elkaar.

De beer, Flip genaamd, werd moederziel alleen gevonden op de Pasteurstraat , niet ver van het Pasteurplein. Agenten namen het knuffeldier mee naar het bureau en plaatsten afgelopen weekend een oproep op Facebook. 'Ik wil vanavond niet alleen doorbrengen op het politiebureau, maar lekker warm in de armen van mijn baasje liggen', stond in het bericht. Toch moest Flip een nacht op het bureau slapen. Maar daar werd hij wel vergezeld door politiebeer Bram.Maandag kwam het verlossende woord: het baasje van Flip was gevonden. De beren Bram én Flip zijn verhuisd naar de (jonge) eigenaar.