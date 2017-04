Zoetermeerse curler is sportiefste speler tijdens WK in Canada

ZOETERMEER - Met één gewonnen wedstrijd toch in de prijzen vallen. Dat lukte de Zoetermeerse curler Carlo Glasbergen. Met het Nederlands mannencurlingteam was hij tijdens het wereldkampioenschap in Canada niet erg succesvol, maar na het toernooi werd Glasbergen door alle deelnemende spelers uitgeroepen tot vriendelijkste en sportiefste curler van het toernooi.

De Zoetermeerder ontving bij de prijsuitreiking in Edmonton de bijbehorende Collie Campbell Memorial Award, vernoemd naar de Canadees die van 1969 tot 1978 voorzitter was van de mondiale curlingbond. Glasbergen is de eerste Nederlander die de award ontvangt.De wereldtitel ging in Edmonton naar gastland Canada, dat voor de 36ste keer goud behaalde. De topfavoriet versloeg zondag in de finale Zweden met 4-2. Oranje speelt in december van dit jaar in Tsjechië een olympisch kwalificatietoernooi met zeven andere landen. De beste twee plaatsen zich voor de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang.