Pijnacker-Nootdorp overweegt een nieuwe VMBO-school

Foto: Archief

DEN HAAG - De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet onderzoek naar een mogelijk nieuwe VMBO-school in Nootdorp. Dat blijkt uit een brief die onder ouders van basisscholen in de gemeente is verspreid.

De gemeente zegt vooral van ouders uit Nootdorp signalen te krijgen dat er behoefte is aan zo’n school. In juni van dit jaar is duidelijk of dat überhaupt haalbaar is.



Vooruitlopend op dit besluit worden ouders van alle basisschoolleerlingen in de gemeente naar hun mening gevraagd. Ook leerlingen van groepen 7 en 8 krijgen de enquête.