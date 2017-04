Verkeersdrukte verwacht bij Keukenhof en Scheveningen rond paasdagen

Keukenhof 2017- Foto: Keukenhof

REGIO - De ANWB verwacht flinke verkeersdrukte bij de Keukenhof en in Den Haag en Scheveningen tijdens het lange paasweekeinde. Volgens de ANWB moeten automobilisten vanaf donderdagmiddag rekening houden met extra vertragingen.

Voor het centrum van Den Haag waarschuwt de verkeersdienst vanwege de afsluiting van de Raamweg. De doorgaande weg is de komende maanden nog afgesloten door werkzaamheden.



Op Goede Vrijdag en tijdens de paasdagen zijn vooral dagjesmensen onderweg. De favoriete bestemmingen zijn naast de Keukenhof en Scheveningen: het outletcenter bij Roermond, de Paasraces in Zandvoort, Paaspop in Schijndel en meubelzaken in het land. Ook openen ook veel pretparken weer hun deuren.



Tweede Paasdag



Op Tweede Paasdag is er naast recreatieverkeer veel terugkerend vakantieverkeer op de weg. Vanaf het middaguur ontstaan vooral in het midden van het land files.