Staatsloterij biedt gratis loten en vergoeding

REGIO - De Staatsloterij trekt meer dan 30 miljoen euro uit om het vertrouwen te herstellen in verband met de jarenlange misleiding over de winkansen. Er komt onder meer een bijzondere gratis trekking voor spelers die in het verleden werden misleid. Daarnaast kan iedereen die zich bij een van de claimorganisaties heeft aangesloten een vergoeding krijgen van 40 euro. Daarover heeft de loterij een akkoord bereikt met de Stichting Staatsloterijschadeclaim.

De Staatsloterij vermeldde tussen 2000 en 2008 niet dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner werden dan de consument eerder dacht.De misleiding was in 2015 al door de hoogste rechter in ons land vastgesteld, maar tot een goede regeling om de zaak af te wikkelen kwam het nooit. Volgens directievoorzitter Niels Onkenhout van de Staatsloterij past 'naast de al eerder gemaakte excuses, nu ook een concreet gebaar'.Iedereen die kan aantonen destijds meegespeeld te hebben, krijgt tot vier gratis loten voor de bijzondere trekking. Daarbij zal in totaal netto 13,5 miljoen euro aan prijzen worden weggegeven, waaronder vijf keer 1 miljoen euro. Wie mee wil doen, moet wel afzien van eventuele gerechtelijke stappen. Details over de extra trekking zijn nog niet bekend.In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt om de belangen van loterijdeelnemers in de toekomst beter te beschermen. Zo komt er een speciale ombudsman en wordt de klachtenafhandeling verbeterd. Verder wordt er als gebaar ook een half miljoen euro geschonken aan drie goede doelen. Alle kosten, waaronder ook geld voor de marketing rond de bijzondere trekking, betaalt de Staatsloterij uit eigen vermogen.Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij waren pas zo'n 1,5 jaar met elkaar in gesprek. Een andere stichting, Loterijverlies, en de vorig jaar geschorste bestuurder daarvan, Ferdy Roet, maakten zich via allerlei juridische procedures al veel langer hard voor compensaties voor de misleiding bij de Staatsloterij. Loterijverlies laat maandag weten de deal te verwerpen. De claimorganisatie vindt het 'een belediging voor de bedrogen deelnemers' en roept mensen op niet op het aanbod in te gaan.