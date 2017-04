Alerte winkelier zorgt voor beelden van verdachten woninginbraak Zoetermeer

ZOETERMEER - Dankzij een alerte winkelier zijn er beelden van twee verdachten van een woninginbraak in Zoetermeer. De mannen proberen om een buitgemaakt horloge door te verkopen. De opkoper vertrouwt het niet en waarschuwt de politie.

De inbraak vindt plaats op donderdag 23 februari aan de Mendelssohnrode in Zoetermeer. Als de bewoner thuiskomt, blijkt het slot te zijn geforceerd. Het hele huis is doorzocht en er zijn sieraden, horloges en apparatuur weg.Een buitgemaakt horloge wordt later te koop aangeboden bij een winkel in de Nobelstraat in Den Haag. De eigenaar vertrouwt het niet en waarschuwt de politie. Door deze actie zijn er beelden veiliggesteld van de twee mannen die het horloge te koop aanbieden. Het is niet bekend of ze bij de daadwerkelijke inbraak betrokken zijn, maar omdat ze een deel van de buit in hun bezit hebben, wil de politie weten wie het zijn en hoe ze daaraan zijn gekomen.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem