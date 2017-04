Bijna 12 jaar cel voor man die eigen vrouw in stukken zaagde

ALPHEN AAN DEN RIJN - De man van Gosia Orszulik uit Alphen aan den Rijn moet 11 jaar en 10 maanden de cel in voor de moord op zijn vrouw. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag maandag in hoger beroep bepaald. Het openbaar ministerie had twee weken geleden vijftien jaar cel geëist tegen de 49-jarige Maciej O.

Gosia verdween in mei 2013. Haar man zou haar hebben vermoord en haar lichaam in stukken hebben gezaagd. Hij ontkent de moord, maar heeft wel bekend dat hij de vrouw in stukken heeft gezaagd en haar lichaam heeft verborgen. De rechtbank veroordeelde hem in 2014 tot 15 jaar cel.Het gerechtshof oordeelt dat O. wel degelijk zijn vrouw heeft gedood, maar komt tot een iets lagere straf gezien de lengte van de procedures.De moeder van Gosia is tevreden over de uitspraak. Hoewel ze er van overtuigd is dat er sprake is geweest van moord begrijpt ze dat dat juridisch niet te bewijzen is, zo laat ze weten via haar advocaat, Edwin Bosch. Ook de manier waarop de politie met de zaak is omgegaan en de steun van de gemeente Alphen en de werkgever van Gosia hebben haar erg geholpen, aldus Bosch.