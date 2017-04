Valentijn Driessen over opmars ADO: ‘Dit was een onwaarschijnlijke week’

DEN HAAG - Een aantal weken geleden raakte Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, in een discussie verzeild met ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk over handhaving in de eredivisie. Volgens Driessen zou dat Groenendijk niet lukken, daar komt hij nu op terug. ‘Ik denk dat Fons en zijn mannen erin blijven’, zegt hij. ‘Hij krijgt nu een fles hele goede wijn.’

Driessen vervolgt: ‘Dit was een onwaarschijnlijke week voor ADO Den Haag. De angst dat ADO de beslissende wedstrijden niet aan zou kunnen, is ongegrond. Het komt door het vertrouwen dat Groenendijk aan zijn spelers heeft gegeven en de spelers die zijn teruggekomen.'Driessen roemt vooral de omzetting die Groenendijk deed met de keepers. ‘Zwinkels is niet de beste keeper van Nederland, maar spreekt wel Nederlands en zet de organisatie goed neer’, vertelt Driessen, die erkent dat Petrovic ook voor Zwinkels had kunnen kiezen. ‘Dat kan je Petrovic aanrekenen. Setkus is door Petrovic gehaald en dat is een miskoop gebleken.’Kijk hieronder naar het interview met Driessen die ook in gaat op de prestaties van Danny Bakker, de fitheid van ADO, Tom Beugelsdijk en waar ADO gaat eindigen.