OM eist opnieuw 16 jaar cel tegen de Haagse topcrimineel Reda N.

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep 16 jaar cel geëist tegen de Haagse topcrimineel Reda N. 'Alleen die straf doet recht aan het leed van de slachtoffers', vindt de aanklager. N. werd verdacht van het plegen van een aantal gewelddadige overvallen, onder meer op ondernemer en multimiljonair Wim Zegwaard.

Het beeld van N. is niet veranderd, zegt de aanklager. Hij noemde hem 'een man met twee gezichten, uiterlijk en innerlijk totaal verschillend. Innemend en eng, charmant en griezelig.' N. luisterde aandachtig naar de aanklager, maakte aantekeningen en overlegde met zijn advocaten. Volgens het OM heeft N. met de overvallen, de levens van de slachtoffers 'grondig verziekt....'Na al die tijd regeert bij hun nog steeds de angst, ze zijn de greep op hun leven kwijt en de kinderen lijken blijvend getraumatiseerd.'In 2015 eiste het OM ook 16 jaar cel. N. werd uiteindelijk door een rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar. Hij werd niet alleen veroordeeld voor de overval op Zegwaard in 2012, maar ook voor een overval in Rotterdam, drugshandel en het bezit van wapens. Een derde overval, in Honselersdijk, vond de rechtbank niet bewezen.Maandag eiste het OM in hoger beroep straf voor alle drie de overvallen. Volgens de aanklager gelooft niemand meer dat N. de overvallen niet heeft gepleegd. 'N. is gewoon een beroepscrimineel, hij leeft een leugen'. Voor het leveren van een wapen en de verkoop van softdrugs eiste het OM dit keer geen straf.Onder meer vanwege de omvang van de buit, de aanwezigheid van kinderen en omdat Reda N. maar blijft ontkennen kwam de aanklager uit op 16 jaar. Ook het gebruikte geweld telt zwaar voor het OM.Bij de overval op de villa van Zegwaard aan het Haantje in Rijswijk werden de ondernemer en zijn vrouw urenlang bedreigd en vastgebonden. De overvallers vertrokken uiteindelijk met een buit van bijna zes ton, voornamelijk horloges en geld.'Drie overvallen, acht mensen getraumatiseerd, onder wie twee kleine kinderen een grote hoeveelheid geld, sieraden met emotionele waarde weg. Dat is het resultaat maar daar zal N. nooit verantwoordelijkheid voor nemen. Hij wil er mee wegkomen, calculerend tot het eind.' Op de eerste dag van het hoger beroep voerden de advocaten van N. aan dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de overval. Bij een telefoontap zou de stem van Reda N. door een agent verward zijn met een ander persoon. Ook vinden de advocaten dat Zegwaard onbetrouwbare verklaringen heeft afgelegd. Het proces gaat dinsdag verder. Volgens planning zal het gerechtshof op 15 mei uitspraak doen.