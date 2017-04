Vreemd oversteken voor fietsers bij Strijkijzer bijna voorbij, hoopt PvdA

Bij het Strijkijzer moeten fietsers nu oversteken (Foto: Maarten Brakema)

DEN HAAG - Het fietspad naast het Strijkijzer in Den Haag moet zo snel mogelijk weer open. De bouw van een groot nieuw complex naast het spoortalud is bijna klaar, een hijskraan is al verdwenen en dát betekent dat ook aan het lastige omrijden voor fietsers spoedig een einde moet komen, vindt de PvdA in de gemeenteraad.





Risico's



Nu het gebouw klaar is en een van de kranen al is weggehaald, vindt het PvdA-raadslid het weer tijd om de zaak onder de aandacht te brengen. ‘De PvdA vermoedt dat de risico’s waardoor het fietspad gesloten moest worden, nu weer verleden tijd zijn. Hoog tijd om het fietspad weer open te gooien!', stelt zij in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadslid Lobke Zandstra ergert zich al sinds de start van de bouw aan de rare manier waarop fietsers moeten omrijden. Om vanuit de stad richting Rijswijk te fietsen, moeten ze al ruim tweeënhalf jaar oversteken, een flink stuk het pad delen met verkeer dat van de andere kant komt en dan weer oversteken. Sommige fietsers voelen niet veel voor dat gedoe en nemen de rijbaan voor auto’s. Met als gevolg dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan.In het verleden vroeg Zandstra ook al eens aandacht voor de situatie . Maar de gemeente was onverbiddelijk. Het fietspad bleef afgesloten wegens ‘valgevaar’. Dit omdat het net binnen de veiligheidszone van de aanwezige kraan lag. Dat betekent dat als er iets zou vallen, het op een fietser terecht zou kunnen komen.Nu het gebouw klaar is en een van de kranen al is weggehaald, vindt het PvdA-raadslid het weer tijd om de zaak onder de aandacht te brengen. ‘De PvdA vermoedt dat de risico’s waardoor het fietspad gesloten moest worden, nu weer verleden tijd zijn. Hoog tijd om het fietspad weer open te gooien!', stelt zij in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

