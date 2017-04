Westlandse lelies klaar voor heilige reis naar Rome

LISSE - Duizenden Nederlandse bloemen zijn klaar voor hun reis naar Rome, waar ze tijdens Pasen het Sint-Pietersplein zullen versieren. Dinsdag vertrekken vanaf de Keukenhof in Lisse onder meer 3500 rode Avalanche-rozen, zo'n 35.000 bolgewassen én speciale Westlandse lelies.

De bloemenzee is een traditie tijdens Eerste Paasdag, als paus Franciscus zijn zegen Urbi et Orbi uitspreekt. Hoofdarrangeur Paul Deckers uit het Limburgse Posterholt heeft twee Westlandse bedrijven gevraagd om speciale lelies aan te leveren. 'Ze hebben geen stuifmeeldraden, waardoor er geen stuifmeel loskomt als het waait. De kleding op het Sint-Pietersplein blijft schoon', verwacht Deckers. Naast de bloemen komen er metershoge lindes en berken op het plein te staan.Voordat de bloemen daadwerkelijk aan hun reis naar Italië beginnen, worden ze gezegend door bisschop van Rotterdam.De kosten van dit alles worden gedragen door de Nederlandse sierteeltbranche. Deckers: 'Het is natuurlijk elk jaar een geweldige pr voor ons land. Miljoenen mensen over de hele wereld kijken tv, duizenden zijn in Rome zelf.'