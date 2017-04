Danny Bakker: ‘We moesten onze ego’s opzij zetten en aan de ploeg denken’

Danny Bakker blij met zijn eerste goal van het seizoen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag leeft weer. De ploeg staat inmiddels op een hele mooie dertiende plaats, speelt leuk voetbal en blaakt van het zelfvertrouwen. Hoe kan het dat deze ploeg, die twee maanden geleden nog hekkensluiter van de eredivisie was, ineens goed is gaan lopen? ‘We hebben onze ego’s opzij moeten zetten en aan de ploeg gaan denken’, vertelt Danny Bakker in TV West Sport.





‘Er werd eerst niet echt gehamerd dat het groepsproces er moest zijn, maar wij zijn geen topclub waar individuen een wedstrijd kunnen bepalen. Dat moeten wij echt als team doen. De afgelopen jaren hebben we dat laten zien. En nu ook weer.’



Bekijk hieronder wat Bakker nog meer zegt over de successen van ADO Den Haag en over de nieuwe trainer, Fons Groenendijk.







