'Het is mijn hobby en beroep': familiebedrijf werkt met hart en ziel aan restauratie molens

Foto: Omroep West

HOOGMADE - Familiebedrijf Verbij Hoogmade BV is bijna 150 jaar oud. Wat ze doen? Molens restaureren. Want om de oude vertrouwde Hollandse molen in volle glorie te kunnen blijven zien, moet er heel wat gebeuren. 'Het is mijn hobby en beroep', vertelt molenrestaurateur Patrick Huigsloot.

'Ik heb ook mijn molenaarsdiploma gehaald. Ik ga zelf ook op een molen wonen. Het is een droom die uitkomt', zegt hij. Het bedrijf werkt niet alleen op locatie. Soms moet worden uitgeweken naar de werkplaats in Hoogmade. Bijvoorbeeld als er een nieuwe wiek nodig is, zoals voor de molen in Zoeterwoude. 'Vanwege de veiligheid staat de molen al een jaar stil', zegt molenrestaurateur Bart Doorn.



Zodra de molenwiek klaar is, gaat de wiek op transport en wordt dan met een kraan op z'n plaats gehesen. En dan is de grote molen in Zoeterwoude ook weer compleet.







Door: Redactie Correctie melden