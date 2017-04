Twee aanhoudingen bij inval in nachtclub No Limit

ZOETERMEER - Bij de inval in de nacht van zaterdag op zondag in nachtclub No Limit in Zoetermeer zijn twee personen aangehouden. Een 19-jarige beveiliger is opgepakt in verband met verboden wapenbezit en een 39-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had een grote hoeveelheid contant geld bij zich.





Volgens de gemeente zijn er vermoedens dat er personen bij de nachtclub werken die ook een uitkering krijgen. Ook zijn er gebreken in de bedrijfsvoering ontdekt. Om welke gebreken het concreet gaat, kon de woordvoerder niet zeggen. 'Alles wordt nu meegenomen in een nader onderzoek. Daarbij zijn veel partijen betrokken. Wat voor gevolgen het voor de No Limit heeft, is nu nog niet te zeggen.' Burgemeester Aptroot liet in juni vorig jaar weten dat bij een volgend incident de No Limit dicht zou gaan.



Dat meldt de gemeente Zoetermeer. Zondag liet de gemeente nog aan Omroep West weten dat er niks onregelmatigs was geconstateerd. 'Maar toen hadden we nog niet alles compleet', zegt een woordvoerder. De controle bij No Limit werd gedaan naar aanleiding van ongeregeldheden. In december vorig jaar ging de club weer open na een sluiting van een half jaar.