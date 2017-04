Gevaarlijke bankjes in bus- en tramhaltes in mei vervangen

DEN HAAG - De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat op 2 mei beginnen met het vervangen van 1100 bankjes bij de haltes van het openbaar vervoer in de gemeenten Midden Delfland, Delft, Westland en Den Haag. Daarmee is in totaal 550.000 euro gemoeid. De operatie moet op 14 juli zijn afgerond.

De bankjes worden vervangen omdat er meerdere kinderen met hun vinger knel kwamen te zitten in gaatjes in de zittingen. Omdat ze niet direct worden vervangen, plakt de metropoolregio eerst waarschuwingsstickers op de banken.Het samenwerkingsverband van de gemeenten rond Rotterdam en Den Haag zegt het in een verklaring 'te betreuren' dat kinderen klem kwamen te zitten . 'Het reizen met het openbaar vervoer moet voor iedereen veilig zijn, ook voor de allerkleinsten onder ons.' De Metropoolregio kon maandag nog niet vertellen hoe de nieuwe bankjes eruit komen te zien.De regio stelt in de verklaring ook dat er hoge eisen worden gesteld aan de inrichting van de haltes. Ze moeten er allemaal hetzelfde uitzien, efficiënt zijn in beheer en onderhoud. Verder moeten ze vandalismebestendig zijn en twintig jaar meegaan. Maar er blijken geen eisen te zijn voor 'kindveiligheid'.Tijdens overleg met de fabrikant bleek dat het niet mogelijk was de bankjes aan te passen. De vervanging van de banken wordt betaald uit de inkomsten van reclame in de haltes.