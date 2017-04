Auto met twaalf camera's controleert betaald parkeren

LEIDEN - Sinds kort rijdt er in Leiden een auto rond met twaalf camera’s op het dak. Niet van Google-streetview, maar van de gemeente Leiden. De auto controleert aan de hand van de nummerborden of de eigenaar van een auto betaald heeft voor het parkeren. En waar het menselijk oog een steekje kan laten vallen, mist de scanauto geen enkel nummerbord.

De scanauto rijdt door heel Leiden en registreert alle nummerborden die hij op z’n weg tegenkomt. Op die manier kan heel makkelijk een groot deel van de stad gecontroleerd worden. 'Leiden heeft nu bijna 25.000 parkeerplaatsen', zegt Edwin Verhoeven van de gemeente Leiden. 'Dat is bijna niet te controleren op de manier zoals we dat deden. Dit gaat veel sneller en met minder mensen.'Leiden is zeker niet de eerste stad in Nederland waar de scanauto’s rondrijden, maar Nederland loopt in de wereld wel voorop met deze techniek. 'Andere landen kijken wel naar hoe we het hier doen', zegt Pieter Delleman, projectleider kentekenparkeren. 'Kopenhagen is een van de steden die het nu ook overgenomen heeft.'In de toekomst zullen er waarschijnlijk meer scanauto’s in de steden rondrijden. En doordat steeds meer mensen via een app betalen voor het parkeren, zullen op termijn ook de parkeermeters uit het straatbeeld gaan verdwijnen.