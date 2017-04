Jongen gewond bij aanrijding op Loosduinsekade in Den Haag

Het slachtoffertje wordt verzorgd door hulpverleners (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een ongeluk op de Loosduinsekade in Den Haag is een jongen ernstig gewond geraakt. Het kind werd op de kruising met de Zuiderparklaan van zijn fiets gereden door een auto. De auto botste daarna tegen een andere, geparkeerde, wagen.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Personeel van twee ambulances heeft het slachtoffertje eerste hulp gegeven. Daarna is het kind naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.



De geparkeerde auto die ook werd geraakt is door de klap tegen een boom aangeduwd. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.