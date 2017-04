Streep door bouwplannen appartementencomplex Bosjes van Pex

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) (Foto: Roos Trommelen)

DEN HAAG - De bouw van een groot nieuw appartementencomplex bij de Bosjes van Pex aan de Daal en Bergselaan in Den Haag, gaat niet door. Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij maandag aan omwonenden meegedeeld. Volgens de wethouder past het gebouw niet meer in de plannen voor de toekomst van Den Haag.

In de afgelopen najaar vastgestelde ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ staat omschreven welke ontwikkelingen de gemeente in de toekomst wel en niet mogelijk wil maken. Er zijn ook plekken aangegeven waar flink kan worden gebouwd en waar niet. De bouw van het complex past niet in die plannen, volgens de wethouder. 'We zouden gaan verdichten ten koste van het groen en dat is niet de afspraak die in de agenda staat.'



Het negen verdiepingen tellende gebouw ‘Bloem & Daal' moest volgens de ontwikkeling gaan bestaan uit 'stijlvolle appartementen'. Met de komst van de extra woningen zouden er veel meer auto's gebruik van gaan maken. ‘Waardoor een woonstraatje opeens een buurtontsluitingsweg wordt, die buitengewoon onoverzichtelijk en onveilig is', aldus de bewoners. Een actiecomité haalde 400 handtekeningen op tegen de bouw van het complex.



Verzet





In de buurt was veel verzet tegen de plannen. Omwonenden maakten zich onder meer zorgen over de verkeersdruk en de verkeersveiligheid. Zij wezen er bijvoorbeeld op dat de Ranonkelstraat – naast het beoogde gebouw – smal is en een belangrijke route voor fietsers. 'De bewoners zijn opgelucht. Ze zijn heel blij met mijn besluit', aldus Wijsmuller.