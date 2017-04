Miljoenen spijkers in het zand; grote schoonmaakactie op strand

DEN HAAG - Een grote schoonmaakactie op het Scheveningse strand. Maandagochtend is de gemeente begonnen met het zeven van het Zuiderstrand. Dit gebeurt om de laatste resten van de brandstapels van oud en nieuw uit het zand te halen. Er zouden nog miljoenen spijkers in het zand liggen.

Het strand wordt niet voor het eerst schoongemaakt: eerder werd de bovenste laag zand weggehaald en gezeefd op een andere plek in Den Haag. Vervolgens werd het zand weer teruggebracht. Die manier was niet effectief genoeg.Al het zand wordt nu ter plekke gezeefd. Het is voor het eerst dat er met deze techniek gewerkt op het strand van Scheveningen. De schoonmaak van het Scheveningse strand gaat twee weken duren.