Feest voor gouden Mini & Maxi

Den Haag - Een halve eeuw Mini & Maxi. Dat wordt op 13 mei gevierd in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Karel de Rooij en Peter de Jong, vooral bekend als Mini & Maxi, hebben dan vijftig jaar als kleinkunstduo gewerkt.

Tijdens de jubileumavond spelen ze voor het laatst hun voorstelling NU! Aansluitend volgt een show van ongeveer een uur door artiesten die geïnspireerd zijn door wat de twee in die halve eeuw hebben laten zien, meldt organisator Senf Theaterpartners.De Rooij en De Jong begeleidden in die periode niet alleen jong talent, ze bleven zichzelf ook vernieuwen. Er bleek steeds meer ruimte voor iets anders dan puur Mini & Maxi. Zo maakten ze grote indruk met hun vertolking van Samuel Becketts Wachten op Godot, speelden ze The Sunshine Boys van Neil Simon, De ingebeelde Zieke van Molière en deden ze mee aan Don Quichot bij het Nationale Ballet. In seizoen 2017-2018 nemen zij opnieuw de rollen van Don Quichot en Sancho Panza op zich in een herneming van laatstgenoemde voorstelling.